ВЦИОМ: Каждый второй россиянин хочет отдыхать в канун Нового года. Им противостоят трудоголики и трезвенники

ВЦИОМ спросил мнение жителей страны по поводу предложения Министерства труда и социальной защиты РФ сделать 31 декабря выходным днем. Об инициативе слышали 54% респондентов, их возраст в основном начинается от 45 лет. Молодежь же, как правило, впервые узнала от социологов о возможном предновогоднем выходном дней.

Практически каждый второй россиянин хотел бы, чтобы 31 декабря сделали выходным днём, чтобы как следует подготовиться к встрече Нового года. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованных 13 октября на официальном сайте.

48% положительно отнеслись к предложению. Об отрицательном отношении заявили 14% опрошенных, а треть — безразлично (36%). Положительные отклики чаще были среди женщин (52% vs 43% мужчины) и наоборот отрицательные отклики чаще среди мужчин (18% vs 11% женщины).



37% объяснили своё согласие тем, что нужно спокойно подготовиться к празднику. 25% мотивировали свой ответ тем, что 31 декабря и так короткий день, а на работе никто толком ничего не делает. Также среди топа причин значатся необходимость отдохнуть перед новогодней ночью, больше времени провести с близкими.



Противники ещё одного выходного объяснили свою позицию тем, что и так праздников слишком много, а на них случаются пьянки и драки. Среди ответивших было много трудоголиков, которые намерены работать и боятся, что из-за дополнительного «ленивого» дня их зарплата уменьшится.

