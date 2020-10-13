В Нидерландах впервые в мире умер человек после повторного заражения коронавирусом

В Нидерландах умерла женщина, повторно заразившаяся коронавирусом. Это первая смерть от повторного заболевания COVID-19 в мире, пишет 13 октября РБК со ссылкой на агентство BNO News.

По данным агентства, пациентка, 89-летняя женщина, страдала также от макроглобулинемии Вальденстрема — редкой формы лимфомы.

Пожилая женщина поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем ранее в этом году. Она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы, кроме усталости, исчезли, и ее выписали.