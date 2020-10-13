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13.10.2020 08:29
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В Нидерландах впервые в мире умер человек после повторного заражения коронавирусом

В Нидерландах умерла женщина, повторно заразившаяся коронавирусом. Это первая смерть от повторного заболевания COVID-19 в мире, пишет 13 октября РБК со ссылкой на агентство BNO News.

По данным агентства, пациентка, 89-летняя женщина, страдала также от макроглобулинемии Вальденстрема — редкой формы лимфомы.

Пожилая женщина поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем ранее в этом году. Она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы, кроме усталости, исчезли, и ее выписали.

Почти два месяца спустя у жительницы Нидерландов снова повысилась температура, она жаловалась также на кашель и одышку. За два дня до ухудшения самочувствия женщина начала новый курс химиотерапии. Ее госпитализировали.

Пациентка вновь получила положительный результат теста на наличие COVID-19. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.

Ученые сравнили оба теста и установили, что генетические составы вируса различаются, что подтверждает, что женщина была повторно инфицирована коронавирусной инфекцией.

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Комментарии (2)

Cashmare
антитела, иммунитет, вакцинация... а какие еще сказки на ночь нам расскажет вброспотребнадзор?
Агроном аэродрома
"Ученые сравнили оба теста и установили, что генетические составы вируса различаются" - отлегло. Теперь точно можно будет отмазаться в случае "несработавшей" вакцЫны.
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