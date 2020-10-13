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13.10.2020 07:55
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Нижегородского стрелка нашли мёртвым рядом с местом преступления

Нижегородского стрелка, подозреваемого в убийстве трех человек, обнаружили мертвым утром 13 октября.

"Найдено тело... Недалеко от места, где все произошло", - сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 12 октября. Изначально сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу или остановке, а затем скрылся в лесу. Пострадали трое человек, еще трое погибли. Позже в Сеть попала ориентировка, которая была разослана по отделам полиции. Согласно ее тексту, стрелок — 18-летний Даниил, он имеет при себе два охотничьих ружья, десятки патронов и может передвигаться на автомобиле.

Инциденту мог предшествовать конфликт с бабушкой, у обладателя оружия есть на него разрешение, а все случившееся могло быть спланировано заранее.

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Комментарии (3)

13grubyrealist
Больше народу психушек хороших и разных...;=)
hal9000
А нечего было бабушке мешать внуку в приставку играть...
lamer
Закономерный итог.
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