Нижегородского стрелка нашли мёртвым рядом с местом преступления
Нижегородского стрелка, подозреваемого в убийстве трех человек, обнаружили мертвым утром 13 октября.
"Найдено тело... Недалеко от места, где все произошло", - сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошел вечером 12 октября. Изначально сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу или остановке, а затем скрылся в лесу. Пострадали трое человек, еще трое погибли. Позже в Сеть попала ориентировка, которая была разослана по отделам полиции. Согласно ее тексту, стрелок — 18-летний Даниил, он имеет при себе два охотничьих ружья, десятки патронов и может передвигаться на автомобиле.
Инциденту мог предшествовать конфликт с бабушкой, у обладателя оружия есть на него разрешение, а все случившееся могло быть спланировано заранее.