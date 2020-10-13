Одной из пострадавших понадобилась операция, в которой принимала участие бригада хирургов из нескольких больниц. Сейчас прооперированная пациентка переведена в реанимацию.

По его информации, всего пострадали трое человек. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии, другая — в крайне тяжелом. Состояние еще одного получившего ранения мужчины оценивается как среднее.

О количестве и состоянии госпитализированных в результате стрельбы в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области 12 октября в социальной сети Instagram рассказал региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

NN.ru пишет, что среди пострадавших — бабушка предполагаемого преступника. Ранее появились сведения, что она скончалась в машине скорой помощи. Однако эта информация не подтвердилась, уточняет издание.



Инцидент произошел вечером 12 октября. Изначально сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу или остановке, а затем скрылся в лесу. Пострадали трое человек, еще трое погибли. Позже в Сеть попала ориентировка, которая была разослана по отделам полиции. Согласно ее тексту, стрелок — 18-летний Даниил, он имеет при себе два охотничьих ружья, десятки патронов и может передвигаться на автомобиле.



ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что инциденту мог предшествовать конфликт с бабушкой, у обладателя оружия есть на него разрешение, а все случившееся могло быть спланировано заранее. Беглеца ищут с беспилотникам и тепловизорами. Возбуждено уголовное дело по второй части 105-й статьи УК РФ (убийство двух и более лиц).

