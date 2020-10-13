Бабушка нижегородского стрелка выжила, но находится в тяжелом состоянии. Минздрав рассказал о пострадавших
О количестве и состоянии госпитализированных в результате стрельбы в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области 12 октября в социальной сети Instagram рассказал региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
По его информации, всего пострадали трое человек. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии, другая — в крайне тяжелом. Состояние еще одного получившего ранения мужчины оценивается как среднее.
Одной из пострадавших понадобилась операция, в которой принимала участие бригада хирургов из нескольких больниц. Сейчас прооперированная пациентка переведена в реанимацию.
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Информация на 13 октября 0:13 город Бор. ЦРБ. Трое пострадавших 1. Женщина. Крайне тяжелое состояние. Множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Операция закончена. Работала бригада хирургов из нескольких больниц. Была массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия. Кровотечение остановлено. Переведена в реанимацию. 2. Женщина. Тяжелое состояние. Огнестрельное ранение органов брюшной полости. Стабилизирована. Переведена в областную больницу им Н.А. Семашко. Эвакуация завершилась без ухудшения. Пациентка доставлена в операционную. Операция закончена. Переведена в реанимацию. 3. Мужчина. Средней тяжести состояние. Огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован. Маршрутизирован в областную больницу им. Н.А.Семашко. Транспортировка была без ухудшения. Операция закончилась. Переведён в палату. Эвакуацию осуществляли бригады Центра медицины катастроф Нижегородской области. Психологическая помощь оказана пострадавшим и родственникам погибших. Час спустя после трагедии на базе ЦРБ города Бор был развернут медицинский оперативный штаб. Для экстренного выбора тактики лечения подключались главные специалисты по профилям. Осуществляется непрерывная работа по сбору информации о состоянии пациентов. На месте трагедии погибли три человека.
NN.ru пишет, что среди пострадавших — бабушка предполагаемого преступника. Ранее появились сведения, что она скончалась в машине скорой помощи. Однако эта информация не подтвердилась, уточняет издание.
Инцидент произошел вечером 12 октября. Изначально сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу или остановке, а затем скрылся в лесу. Пострадали трое человек, еще трое погибли. Позже в Сеть попала ориентировка, которая была разослана по отделам полиции. Согласно ее тексту, стрелок — 18-летний Даниил, он имеет при себе два охотничьих ружья, десятки патронов и может передвигаться на автомобиле.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что инциденту мог предшествовать конфликт с бабушкой, у обладателя оружия есть на него разрешение, а все случившееся могло быть спланировано заранее. Беглеца ищут с беспилотникам и тепловизорами. Возбуждено уголовное дело по второй части 105-й статьи УК РФ (убийство двух и более лиц).