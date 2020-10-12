Молодого стрелка, который открыл огонь в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области, продолжают искать сотрудники правоохранительных органов. Для этого задействуют беспилотники с тепловизорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии 12 октября.



«Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — говорится в сообщении ведомства.



Подробности случившегося со ссылкой на источник в правоохранительных органах приводит ТАСС. По информации агентства, стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов. Непосредственно перед инцидентом у него якобы произошел конфликт с бабушкой, после чего он ранил ее из ружья, затем убил соседа и застрелил двух случайных прохожих на остановке. Предположительно, в момент совершения преступлений молодой стрелок находился в невменяемом состоянии. Собеседник агентства также предполагает, что это преступление было спланировано им заранее. Для этого он оформил разрешение на оружие, которое получил меньше месяца назад — 17 сентября.

