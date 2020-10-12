СК показал обыск в квартире нижегородского стрелка, которого ищут с беспилотниками. Количество жертв увеличилось до четырех
Молодого стрелка, который открыл огонь в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области, продолжают искать сотрудники правоохранительных органов. Для этого задействуют беспилотники с тепловизорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии 12 октября.
«Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — говорится в сообщении ведомства.
Подробности случившегося со ссылкой на источник в правоохранительных органах приводит ТАСС. По информации агентства, стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов. Непосредственно перед инцидентом у него якобы произошел конфликт с бабушкой, после чего он ранил ее из ружья, затем убил соседа и застрелил двух случайных прохожих на остановке. Предположительно, в момент совершения преступлений молодой стрелок находился в невменяемом состоянии. Собеседник агентства также предполагает, что это преступление было спланировано им заранее. Для этого он оформил разрешение на оружие, которое получил меньше месяца назад — 17 сентября.
Как сообщалось ранее, задержать молодого человека по горячим следам не удалось, он объявлен в розыск. На его поиски направили сотрудников ОМОНа и СОБРа. В ориентировке, которая была разослана по отделам полиции, а после попала в Сеть, говорилось, что беглец имеет при себе два охотничьих ружья, десятки патронов и может передвигаться на автомобиле.
СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по второй части 105-й статье УК РФ (убийство двух и более лиц). В квартире, где жил подозреваемый, проходит обыск.
По информации ведомства, трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины находятся в больнице. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что по состоянию на девять вечера количество погибших увеличилось до четырех. NN.ru пишет, что в машине скорой помощи умерла бабушка Монахова.