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12.10.2020 21:23
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СК показал обыск в квартире нижегородского стрелка, которого ищут с беспилотниками. Количество жертв увеличилось до четырех

Молодого стрелка, который открыл огонь в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области, продолжают искать сотрудники правоохранительных органов. Для этого задействуют беспилотники с тепловизорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии 12 октября.

«Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — говорится в сообщении ведомства.

Подробности случившегося со ссылкой на источник в правоохранительных органах приводит ТАСС. По информации агентства, стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов. Непосредственно перед инцидентом у него якобы произошел конфликт с бабушкой, после чего он ранил ее из ружья, затем убил соседа и застрелил двух случайных прохожих на остановке. Предположительно, в момент совершения преступлений молодой стрелок находился в невменяемом состоянии. Собеседник агентства также предполагает, что это преступление было спланировано им заранее. Для этого он оформил разрешение на оружие, которое получил меньше месяца назад — 17 сентября.

Как сообщалось ранее, задержать молодого человека по горячим следам не удалось, он объявлен в розыск. На его поиски направили сотрудников ОМОНа и СОБРа. В ориентировке, которая была разослана по отделам полиции, а после попала в Сеть, говорилось, что беглец имеет при себе два охотничьих ружья, десятки патронов и может передвигаться на автомобиле.

СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по второй части 105-й статье УК РФ (убийство двух и более лиц). В квартире, где жил подозреваемый, проходит обыск.

По информации ведомства, трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины находятся в больнице. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что по состоянию на девять вечера количество погибших увеличилось до четырех. NN.ru пишет, что в машине скорой помощи умерла бабушка Монахова.

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Комментарии (5)

hal9000
Хоть бы какого нить казнакрада завалил б..хоть доброе дело б сделал..присяжные срок скинули б ..
lamer
Благодаря вот таким уродам, опять ужесточат оборот оружия. К районному психиатру вопросов у следствия не возникло?
Сергей Соколов
Интересно, а почему "Тожероссиян" так активно не ищут?
Или "это другое!"
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