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13.10.2020 07:17
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Глава РАН рассказал, что поможет остановить пандемию коронавируса

Остановить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин, в зависимости от медицинских показаний, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев 13 октября в комментарии РИА Новости.

Глава РАН добавил, что должна быть возможность подобрать для разных категорий людей определенную вакцину, например отдельно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для людей разного возраста.

В сентябре Министерство здравоохранения назвало приоритетные группы для введения вакцины. В первую очередь прививку должны сделать медики, сотрудники образовательных учреждений, а также призывники и студенты. Среди приоритетных групп также полицейские, социальные работники и люди, занятые в сфере торговли и общественного питания и транспорта.

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