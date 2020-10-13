Глава РАН рассказал, что поможет остановить пандемию коронавируса

Остановить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин, в зависимости от медицинских показаний, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев 13 октября в комментарии РИА Новости.
Глава РАН добавил, что должна быть возможность подобрать для разных категорий людей определенную вакцину, например отдельно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для людей разного возраста.
В сентябре Министерство здравоохранения назвало приоритетные группы для введения вакцины. В первую очередь прививку должны сделать медики, сотрудники образовательных учреждений, а также призывники и студенты. Среди приоритетных групп также полицейские, социальные работники и люди, занятые в сфере торговли и общественного питания и транспорта.