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12.10.2020 17:53
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«Эпидемия» поставила новый рекорд по стоимости продажи среди российских сериалов на Netflix

Сериал «Эпидемия» попал в «топ-5» самой просматриваемой продукции на Netflix в мире и побил рекорд по стоимости продажи среди российских проектов на сервисе. Платформа приобрела его за сумму, близкую к 1,5 миллиона долларов. Такие данные 12 октября приводит «Коммерсант».

До этого рекордсменом считался сериал режиссёра Андрея Джунковского «Лучше, чем люди», проданный на Netflix за 1 миллион долларов.

7 октября восьмисерийная «Эпидемия» вышла на Netflix под названием «To the lake» («К озеру»). Историю про то, как по Москве начинает распространяться смертельный вирус и главный герой вместе с родными решает скрыться на острове посреди Вонгозера в Карелии, перевели на 12 языков.

Сериал накануне оценил писатель Стивен Кинг. В двух постах в Twitter он описал его как спагетти-вестерн, действие которого происходит в снегу и холоде, герои много пьют, а на фоне распространяется губительный вирус. Всё это он назвал «чертовски хорошим».

«Эпидемию» по книге Яны Вагнер «Вонгозеро» снял в 2019 году режиссёр Павел Костомаров.

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