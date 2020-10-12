«Эпидемия» поставила новый рекорд по стоимости продажи среди российских сериалов на Netflix

Сериал «Эпидемия» попал в «топ-5» самой просматриваемой продукции на Netflix в мире и побил рекорд по стоимости продажи среди российских проектов на сервисе. Платформа приобрела его за сумму, близкую к 1,5 миллиона долларов. Такие данные 12 октября приводит «Коммерсант».



До этого рекордсменом считался сериал режиссёра Андрея Джунковского «Лучше, чем люди», проданный на Netflix за 1 миллион долларов.

7 октября восьмисерийная «Эпидемия» вышла на Netflix под названием «To the lake» («К озеру»). Историю про то, как по Москве начинает распространяться смертельный вирус и главный герой вместе с родными решает скрыться на острове посреди Вонгозера в Карелии, перевели на 12 языков.

