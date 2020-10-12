«Много снега, все пьют водку». Стивен Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия» и поделился впечатлениями в Twitter

Стивен Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия». Он назвал его «чертовски хорошим» и посвятил ему сразу два поста на странице в Twitter 11 октября. Проект вышел на Netflix, получил альтернативное название «To the Lake» («К озеру»), был переведён на 12 языков и попал в «топ-10» шоу на платформе.



«Чертовски хороший российский сериал на Netflix», — написал Кинг в первом посте и перечислил его главные достоинства. Писатель отметил, что в «Эпидемии» «есть чума», «много снега и холода», «все пьют водку». Тут же он решил немного проспойлерить сюжет и выделил, что один из героев — «мелкий парень» — просто «заноза в заднице».