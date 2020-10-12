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12.10.2020 11:46
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«Много снега, все пьют водку». Стивен Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия» и поделился впечатлениями в Twitter

Стивен Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия». Он назвал его «чертовски хорошим» и посвятил ему сразу два поста на странице в Twitter 11 октября. Проект вышел на Netflix, получил альтернативное название «To the Lake» («К озеру»), был переведён на 12 языков и попал в «топ-10» шоу на платформе.

«Чертовски хороший российский сериал на Netflix», — написал Кинг в первом посте и перечислил его главные достоинства. Писатель отметил, что в «Эпидемии» «есть чума», «много снега и холода», «все пьют водку». Тут же он решил немного проспойлерить сюжет и выделил, что один из героев — «мелкий парень» — просто «заноза в заднице».

«А вот ещё три факта. 1) Это спагетти-вестерн, только со снегом и заражёнными вирусом русскими убийцами 2) Классная кинематография, хотя некоторые вещи сняты шиворот-навыворот. Почему? Уж не знаю. 3) Этот ребёнок — всё ещё заноза», — добавил Кинг во второй публикации.

«Эпидемию» по книге писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро» снял режиссёр Павел Костомаров в 2019 году. По сюжету, Москву охватывает неизвестный смертельный вирус, буквально превращая столицу в город мёртвых. Тогда главный герой берёт родных и решает уехать в Карелию и спрятаться посреди Вонгозера на необитаемом острове.

Главные роли исполнили Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак.

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Комментарии (2)

Cashmare
давайте уже пересъемку "Противостояния" скорее, еще целых два месяца ждать
Pilat
Отличный сериал.
Надеюсь будет второй сезон.
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