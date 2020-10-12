В Финляндии сократили сроки карантина для приезжающих в страну иностранцев

По словам главного врача ведомства социального обеспечения Танели Пуумалайнена, сроки сократили, так как более половины заболеваний COVID-19 проявляются в течение пяти дней после заражения и почти 100% в течение 10 дней. Требование о добровольном карантине было введено для приезжающих в Суоми, в том числе и из России.

Новые правила карантина из-за коронавируса для приезжающих в Суоми вступают в силу с этой недели.

Также сокращается срок самоизоляции для заболевших коронавирусом в легкой форме — с 14 до 7 дней. В Финляндии эта инфекция считается протекающей в легкой форме, если не требует госпитализации больного. В Суоми полагают, что человек с коронавирусной инфекцией наиболее опасен для окружающих за пару дней до появления симптомов и через несколько дней после этого.



Накануне Погранохрана Финляндии рассказала «Фонтанке», что для въезжающих в Суоми россиян тест на коронавирус не обязателен, однако он позволяет сократить пребывание в самоизоляции.



С начала пандемии в Финляндии выявили уже 12 212 случаев COVID-19.

