Финские пограничники: Для въезжающих в Финляндию россиян тест на коронавирус не обязателен, но лучше его сделать

Погранохрана Финляндии объяснила правила тестирования на коронавирус для желающих попасть в Суоми россиян — тех, кто попадает в категории, которым въезд разрешён.



«В настоящее время отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию не является обязательным условием для попадания в Финляндию», — рассказали 8 октября «Фонтанке» в пограничной охране Суоми.

В ведомстве уточнили, что в стране существует правило 14-дневного карантина для приезжающих из стран «красной зоны», к которым сейчас относится и Россия. Полученный негативный результат теста за 72 часа до поездки в Финляндию поможет сократить самоизоляцию, если человек собирается находиться в стране более трех суток. После 3 дней после прибытия и карантина рекомендуется сделать уже второй тест, чтобы окончательно выйти из самоизоляции. Если же человек намерен находиться в Суоми менее 72 часов, то отрицательный результат теста и карантин не требуются.