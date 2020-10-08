Финские пограничники: Для въезжающих в Финляндию россиян тест на коронавирус не обязателен, но лучше его сделать
Погранохрана Финляндии объяснила правила тестирования на коронавирус для желающих попасть в Суоми россиян — тех, кто попадает в категории, которым въезд разрешён.
«В настоящее время отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию не является обязательным условием для попадания в Финляндию», — рассказали 8 октября «Фонтанке» в пограничной охране Суоми.
В ведомстве уточнили, что в стране существует правило 14-дневного карантина для приезжающих из стран «красной зоны», к которым сейчас относится и Россия. Полученный негативный результат теста за 72 часа до поездки в Финляндию поможет сократить самоизоляцию, если человек собирается находиться в стране более трех суток. После 3 дней после прибытия и карантина рекомендуется сделать уже второй тест, чтобы окончательно выйти из самоизоляции. Если же человек намерен находиться в Суоми менее 72 часов, то отрицательный результат теста и карантин не требуются.
Постановление 763-р от 27 марта вводит временные ограничения на «движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации». В нем проговариваются и некоторые исключения, включая дипломатов, персонал военных баз, работников атомной отрасли, экипажи судов, водителей грузовиков, транзитных пассажиров, а также россиян, отправляющихся на похороны родственников. Позже россиянам с гражданством и ВНЖ другой страны также разрешили выехать из РФ. Это же касается тех, кто уезжает на работу, лечение и учебу. При авиаперелёте причину выезда не спрашивают.