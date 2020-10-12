Перегрузка контейнеров в портах России упала на 2% год к к году, а на Балтике стивидоры потеряли каждый десятый контейнер

Контейнерный оборот в портах России за 9 месяцев 2020 года упал до 3,88 млн TEUs - это на 2% меньше, чем годом ранее, сообщает 12 октября профильный портал Infranews.



В целом растут все бассейны кроме Балтики, отмечают эксперты, общий спад оборота контейнеров в российский балтийских портах с начала года составил 9,6% - 1,795 млн. TEU. На этом фоне Петербург чувствует себя чуть лучше - падение год к году составило всего 6,9% (1,57 млн), однако потери весьма ощутимы.

Сокращение оборота контейнеров в этом году - общемировой тренд, связанный с влиянием пандемии коронавируса. Правда, после выхода из глубокого нокаута этой весной и почти полного восстановления объемов, трансконтинентальный рынок столкнулся с аномальным ростом ставок морского фрахта. Так, перевозка контейнера из Китая в порты северной Европы выросли вдвое по сравнению с прошлым годом и достигают сейчас 1149 долл/TEUS.