Евросоюз продлил антироссийские санкции по химоружию

Европейский союз принял решение продлить до 16 октября 2021 года санкции по химоружию, которые касаются и дела Скрипалей.
«Совет ЕС сегодня решил продлить режим, позволяющий Евросоюзу вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и применении химического оружия, на один год, до 16 октября 2021 года», — сообщается 12 октября на сайте законодательного органа Европейского союза.
Еврочиновники подчеркивают в своем заявлении, что цель ограничительных мер — противодействие распространению и применению химического оружия. Санкции сейчас введены против 9 лиц — пятеро попали в список из-за связей с сирийским режимом, четверых подозревают в причастности к атаке в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Инициатива санкционного давления в связи с использованием химоружия активно продвигалась некоторыми странами, например, Францией и Великобританией. Так, ранее МИД Британии призывал европейские страны объединиться против России после применения химического оружия при покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Санкции ЕС были введены 15 августа 218 года.
Ограничительные меры в отношении России из-за отравления Скрипалей ввели и США. Санкции предусматривают запрет на продажу России продукции и технологий двойного назначения. Предполагается, что если Россия не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия, санкции будут ужесточены.