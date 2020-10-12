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12.10.2020 11:38
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Евросоюз продлил антироссийские санкции по химоружию

Европейский союз принял решение продлить до 16 октября 2021 года санкции по химоружию, которые касаются и дела Скрипалей.

«Совет ЕС сегодня решил продлить режим, позволяющий Евросоюзу вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и применении химического оружия, на один год, до 16 октября 2021 года», — сообщается 12 октября на сайте законодательного органа Европейского союза.

Еврочиновники подчеркивают в своем заявлении, что цель ограничительных мер — противодействие распространению и применению химического оружия. Санкции сейчас введены против 9 лиц — пятеро попали в список из-за связей с сирийским режимом, четверых подозревают в причастности к атаке в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Инициатива санкционного давления в связи с использованием химоружия активно продвигалась некоторыми странами, например, Францией и Великобританией. Так, ранее МИД Британии призывал европейские страны объединиться против России после применения химического оружия при покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Санкции ЕС были введены 15 августа 218 года.

Ограничительные меры в отношении России из-за отравления Скрипалей ввели и США. Санкции предусматривают запрет на продажу России продукции и технологий двойного назначения. Предполагается, что если Россия не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия, санкции будут ужесточены.

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Комментарии (2)

Pilat
Возникает только один вопрос - почему Россия не вводит санкции против официальных лиц затягивающих уничтожение хим оружия в США.
Точнее, не так...всё больше становится понятно, почему Россия не вводит санкции.
wasya
А где тот Скрипаль то?)
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