Евросоюз продлил антироссийские санкции по химоружию

Европейский союз принял решение продлить до 16 октября 2021 года санкции по химоружию, которые касаются и дела Скрипалей.



«Совет ЕС сегодня решил продлить режим, позволяющий Евросоюзу вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и применении химического оружия, на один год, до 16 октября 2021 года», — сообщается 12 октября на сайте законодательного органа Европейского союза.



Еврочиновники подчеркивают в своем заявлении, что цель ограничительных мер — противодействие распространению и применению химического оружия. Санкции сейчас введены против 9 лиц — пятеро попали в список из-за связей с сирийским режимом, четверых подозревают в причастности к атаке в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

