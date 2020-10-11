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11.10.2020 22:01
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Жительница Подмосковья убила 4-летнего сына и не смогла ничего объяснить следователям

Жительница Подмосковья задержана по подозрению в убийстве маленького сына. Тело ребенка 11 октября нашел вернувшийся с работы отец.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Московской области, преступление произошло в городе Пушкино. Следствие полагает, что 43-летняя мать повесила своего 4-летнего сына, которого мертвым обнаружил отец. Мужчины не было в квартире с 15 до 17 часов.

«Пояснить мотив убийства и причины произошедшего следователю женщина не смогла. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа», - добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Комментарии (18)

Алексей Сеньчук
Вот что делает самоизоляция. Давайте дальше продлевайте коронавирусные ограничения уважаемый Беглов.
Alexey Petrov
где-то я что-то похожее уже слышал/видел...может в фильме каком-то?
teodor
Жесть блин, психоз доводит людей до ручки:(
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