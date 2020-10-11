Жительница Подмосковья убила 4-летнего сына и не смогла ничего объяснить следователям

Жительница Подмосковья задержана по подозрению в убийстве маленького сына. Тело ребенка 11 октября нашел вернувшийся с работы отец.



Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Московской области, преступление произошло в городе Пушкино. Следствие полагает, что 43-летняя мать повесила своего 4-летнего сына, которого мертвым обнаружил отец. Мужчины не было в квартире с 15 до 17 часов.



«Пояснить мотив убийства и причины произошедшего следователю женщина не смогла. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа», - добавили в СК.

