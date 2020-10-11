От ножа в руках мужчины без зубов пострадал петербуржец. В версии очевидцев есть филиал магазина и антиобщественное поведение

Ссора переросла в поножовщину с привлечением врачей и экстренной госпитализацией в Мариинскую больницу в Петербурге. Инцидент произошел на Владимирском проспекте, 13/9, накануне вечером, 10 октября.

Как стало известно «Фонтанке», около 19 часов помощь понадобилась 46-летнему петербуржцу. Серьёзная проникающая колото-резаная рана у него появилась после разговора с неизвестным мужчиной 30 лет, использовавшим нож в качестве аргумента.

Как сообщают очевидцы, пострадавший — якобы продавец продуктового сетевого магазина. Ссора у него могла возникнуть с компанией молодых людей, которые до этого, по их словам, не раз появлялись во дворах на Рубинштейна и в Графском переулке и довольно шумно себя вели. В субботу, по утверждению местных жителей, их видели на Владимирской площади, где они «бесились» и «кидались на прохожих».