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11.10.2020 17:39
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон догнал Михаэля Шумахера по числу выигранных Гран-при «Формулы-1»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером по числу выигранных Гран-при чемпионата «Формулы-1».

Хэмилтон стал первым на Гран-при Айфеля, который прошел на трассе «Нюрбургринг» в Германии 11 октября, пишет «Р-Спорт». Победа стала 91-й в карьере британца, столько же на счету Шумахера, причем Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1», в активе Хэмилтона шесть титулов чемпиона мира.

Второе время показал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Даниэль Риккьярдо («Рено»).

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 15-й результат. Его партнер по команде Пьер Гасли финишировал шестым.

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Комментарии (3)

Danik
Когда-то смотрел. Теперь это так предсказуемо, что сводит скулы от скуки. Хамилтона посадить на последнюю машину и он ничего не выиграет. По сезону надо меняться пилотами. 12 пилотов 12 гонок. Каждый пилот на машинах поочередно. А это гонка машин, а не людей.
old_rat
Лучше бы Даня сошел после отломанного крыла. Не обогнать на свежих шинах Уильямс на старых - это позор.
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