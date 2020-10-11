Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон догнал Михаэля Шумахера по числу выигранных Гран-при «Формулы-1»
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером по числу выигранных Гран-при чемпионата «Формулы-1».
Хэмилтон стал первым на Гран-при Айфеля, который прошел на трассе «Нюрбургринг» в Германии 11 октября, пишет «Р-Спорт». Победа стала 91-й в карьере британца, столько же на счету Шумахера, причем Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1», в активе Хэмилтона шесть титулов чемпиона мира.
Второе время показал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Даниэль Риккьярдо («Рено»).
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 15-й результат. Его партнер по команде Пьер Гасли финишировал шестым.