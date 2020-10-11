Крым и Севастополь получат из бюджета пять миллиардов рублей на решение проблемы с водой

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении 4,95 миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба кабмина.



Уточняется, что средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.



Добавляется, что ещё более 870 миллионов рублей выделят из резервного фонда правительства на капремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Дополнительное финансирование, предусмотренное поручением президента России Владимира Путина, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове, подчеркнули в кабмине.

