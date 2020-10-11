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11.10.2020 15:41
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Крым и Севастополь получат из бюджета пять миллиардов рублей на решение проблемы с водой

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении 4,95 миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.

Добавляется, что ещё более 870 миллионов рублей выделят из резервного фонда правительства на капремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Дополнительное финансирование, предусмотренное поручением президента России Владимира Путина, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове, подчеркнули в кабмине.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

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Комментарии (2)

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