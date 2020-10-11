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11.10.2020 15:28
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«Форд» перевернулся на крышу в аварии на Московском шоссе. На участке меняют асфальт

«Форд» перевернулся на Московском шоссе у посёлка Рябово в Ленинградской области. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Петербург», авария произошла около 10.50 утра 11 октября.

На видео, записанном камерами наблюдения, можно заметить, что машина задела ехавшего перед ней, затормозила и опрокинулась на крышу. На участке ведутся работы по замене асфальта, часть дорожного полотна снята.

В УГИБДД информация о пострадавших не поступала.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Первым на случившееся отреагировал сторожевой пёс, который охраняет частный участок, напротив которого произошло ДТП. Животное испугалось грохота и убежало в будку.

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