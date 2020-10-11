«Форд» перевернулся на Московском шоссе у посёлка Рябово в Ленинградской области. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Петербург», авария произошла около 10.50 утра 11 октября.



На видео, записанном камерами наблюдения, можно заметить, что машина задела ехавшего перед ней, затормозила и опрокинулась на крышу. На участке ведутся работы по замене асфальта, часть дорожного полотна снята.