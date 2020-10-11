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11.10.2020 14:34
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Озон окунет зрителей в лето, полное любви

С 15 октября в прокат выходит «Лето 85», новый фильм Франсуа Озона, самого значительного из живых и активно работающих французских авторов.

Фото: a-onefilms.com/

Премьера ленты должна была состояться в Каннах весной — но фестиваль отменили, первый показ перенесли на осень и на другой конец света, в Торонто. Но суть от всего этого не изменилась. Озон, как обычно, ярко и красочно рассказывает про чудаков, красоту и молодость.

Фото: a-onefilms.com/

В основе фильма — роман британца Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле», история знакомства на южном французском курорте двух юношей, Алексиса и Давида, между которыми завязываются сложные, полные страсти, ревности и привязанности отношения. Взрослых персонажей фильма сыграли Валерия Бруни-Тедески, Мельвиль Пупо и Изабель Нанти.

18+

Иван Чувиляев

Фото: a-onefilms.com/
Фото: a-onefilms.com/

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