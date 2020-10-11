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11.10.2020 10:23
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На «Скандинавии» легковушка сбила лося. Водитель погиб на месте

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Машина сбила лося и улетела в кювет.

Как сообщает 11 октября 47news со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и области, авария произошла накануне около половины восьмого вечера на 174-м километре трассы «Скандинавия». Мужчина за рулем «Хёндэ Соната» врезался в перебегавшее дорогу животное. От удара автомобиль выбросило с трассы, 42-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

Инспекторы ДПС проводят проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Комментарии (4)

Pilat
Да, теперь на семью погибшего повесят ущерб за лося.
sha_5e4d8c662c249
Штраф за лося, за ремонт машины, за покупку новой, за лечение, за похороны, не надо платить пенсию... Какое-такое ограждение?
261930641
Этот участок Скандинавии от Выборга до госграницы практически не контролируется и там разгоняются до 150-180 км на раз, хотя дорога узкая и местами обгон запрещен. На такой скорости среагировать на появление животного невозможно, либо сбиваешь, либо уходишь в лес, что одинаково смертельно.
Нужно не только ограждения, но и переходы в местах традиционного сезонного трафика животных. Но зачем? Сирия, Донбасс важнее.
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