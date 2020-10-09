Bloomberg: YouTube могут превратить в огромный магазин

Видеосервис YouTube задумал интеграцию с инструментами аналитики и покупок Google. По задумке, покупки можно будет совершать одновременно с просмотром роликов.



Об этом 9 октября пишет Bloomberg. Компания хочет позволить пользователям просматривать, выбирать и покупать товары прямо через видео. Подобные функции на некоторых каналах уже тестируются. Сейчас авторам контента предлагается использовать специальное программное обеспечение YouTube для маркировки и отслеживания товаров из их роликов. Пока процесс экспериментальный, и детали его не раскрываются.

