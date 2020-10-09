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09.10.2020 22:42
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Bloomberg: YouTube могут превратить в огромный магазин

Видеосервис YouTube задумал интеграцию с инструментами аналитики и покупок Google. По задумке, покупки можно будет совершать одновременно с просмотром роликов.

Об этом 9 октября пишет Bloomberg. Компания хочет позволить пользователям просматривать, выбирать и покупать товары прямо через видео. Подобные функции на некоторых каналах уже тестируются. Сейчас авторам контента предлагается использовать специальное программное обеспечение YouTube для маркировки и отслеживания товаров из их роликов. Пока процесс экспериментальный, и детали его не раскрываются.

Если подобные инструменты все же будут интегрированы, то по сути YouTube превратится в огромный каталог и станет ближе к таким сайтам, как Amazon и Alibaba.

Издание отмечает, что задуматься над таким форматом площадку вынудила пандемия — чисто рекламные контракты по большей части оказались расторгнуты, а покупать товары онлайн, наоборот, стали чаще.

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