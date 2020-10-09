Смольный планирует разместить облигации на 30 млрд рублей в конце октября
Комитет финансов 9 октября опубликовал проект распоряжения об очередной эмиссии гособлигаций. Это главный инструмент для покрытия дефицита бюджета.
Согласно документу, размещению подлежат 30 млн облигаций стоимостью в 1 тысячу рублей каждая. Таким образом, общий объем эмиссии — 30 млрд рублей. Начало размещения намечено на 27 октября. Дата погашения — 30 апреля 2027-го.
Напомним, на 25 млрд Смольный разместилcя еще весной. В конце сентября Смольный подтвердил, что намерен провести еще две эмиссии по 30 млрд до конца года. Помимо гособлигаций способом покрытия дефицита являются банковские кредиты: договоренность по 15 млрд с АБ «Россия» уже есть.
Характерно, что в проекте распоряжения комфин ссылается на показатели текущего бюджета-2020 с дефицитом в 111 млрд рублей. При этом по состоянию на 1 сентября бюджет был профицитным на 8 млрд, а госдолг составляет 55 млрд рублей. Между тем уже подготовлен проект осенней корректировки главного финансового документа города. Согласно ему, дефицит в 2020 году сокращается до 99,6 млрд. Одновременно уменьшается и лимит государственного долга (со 139 до 127 млрд рублей), а предельный объем заимствований падает с 200 с лишним миллиардов до 97 млрд. 82 млрд из них приходятся как раз на облигации.