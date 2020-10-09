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09.10.2020 17:48
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Белые в городе

Теплая осень продолжает плодить сенсации в жизни флоры Петербурга. В октябре на севере Петербурга нашли белые грибы.

О находке пишет 9 октября паблик «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Один из участников сообщества нашел во дворе дома в Красносельском районе белые грибы, что не характерно для городской четы в это время года. В комментариях участники пишут, что на такие грибы можно только любоваться, а вот есть их не стоит. А появление белых в городе объясняют теплой осенью.

Синоптики обещали плюсовую температуру почти до третьей декады октября.

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Комментарии (4)

peter_irich
- Василий Иванович, белые в лесу!
- Не до грибов, Петька, не до грибов.
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- Василий Иванович, белого привезли!
- Сколько ящиков?
polinmole
Не только грибы, но и клещи еще вовсю, даже в городе. Будьте бдительны !
0day
"Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера"......
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