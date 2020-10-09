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09.10.2020 13:21
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Париж анонсировал заключение перемирия в Карабахе

Париж надеется, что стороны военного конфликта в Нагорном Карабахе достигнут договорённости о прекращении огня уже вечером в пятницу или днём позже, 10 октября, сообщает AFP.

«Мы рассчитываем на перемирие сегодня вечером или в субботу», — приводит агентство слова источника в Елисейском дворце. Собеседник AFP отметил, что глава Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонные переговоры в четверг и в пятницу утром с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также, по данным агентства, в ближайшие дни возобновятся переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Консультации начались накануне в Швейцарии. В Женеве министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, среди которых был и сопредседатель от России Игорь Попов.

Консультации продолжатся сегодня в Москве. Глава МИД Армении уже вылетел в Москву, куда Путин пригласил и министра иностранных дел Азербайджана при посредничестве Сергея Лаврова. Как сообщили в Кремле, консультации Армении, Азербайджана и России по Карабаху начнутся в 3 часа дня, участие самого Путина в них не предполагается.

Между тем в Ереване начались переговоры премьеров России и Армении — Михаила Мишустина и Никола Пашиняна.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Пока еще перемирие из Парижа до Карабаха доберется...
Brit
Володя опять пуп земли и "миротворец".
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