Париж анонсировал заключение перемирия в Карабахе

Париж надеется, что стороны военного конфликта в Нагорном Карабахе достигнут договорённости о прекращении огня уже вечером в пятницу или днём позже, 10 октября, сообщает AFP.

«Мы рассчитываем на перемирие сегодня вечером или в субботу», — приводит агентство слова источника в Елисейском дворце. Собеседник AFP отметил, что глава Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонные переговоры в четверг и в пятницу утром с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также, по данным агентства, в ближайшие дни возобновятся переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Консультации начались накануне в Швейцарии. В Женеве министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, среди которых был и сопредседатель от России Игорь Попов.