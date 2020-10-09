Железнодорожный переезд в Кудровском проезде закрыт больше часа. Автомобильная пробка растянулась на все прилегающие к нему улицы

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что железнодорожный шлагбаум в районе Кудровского переезда заблокировал выезд из города. Машины стоят у переезда уже больше часа.



«Никаких поездов нет. Пробка в обе стороны соответствующая. Здесь такое нередко бывает, но сегодня, наверное, рекорд по времени», — сообщают очевидцы.



По данным сервиса «Яндекс.Пробки», все прилегающие к переезду улицы уже заблокированы стоящими машинами на несколько километров.



В пресс-службе транспортной полиции по СЗФО нашему изданию сообщили, что в курсе проблемы. На переезде, судя по данным, которые в правоохранительном ведомстве получили от железной дороги, произошла техническая неисправность. Сейчас аварийные бригады работают над её устранением.

