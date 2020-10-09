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09.10.2020 11:19
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Железнодорожный переезд в Кудровском проезде закрыт больше часа. Автомобильная пробка растянулась на все прилегающие к нему улицы

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что железнодорожный шлагбаум в районе Кудровского переезда заблокировал выезд из города. Машины стоят у переезда уже больше часа.

«Никаких поездов нет. Пробка в обе стороны соответствующая. Здесь такое нередко бывает, но сегодня, наверное, рекорд по времени», — сообщают очевидцы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», все прилегающие к переезду улицы уже заблокированы стоящими машинами на несколько километров.

В пресс-службе транспортной полиции по СЗФО нашему изданию сообщили, что в курсе проблемы. На переезде, судя по данным, которые в правоохранительном ведомстве получили от железной дороги, произошла техническая неисправность. Сейчас аварийные бригады работают над её устранением.

«Фонтанка» запросила информацию в пресс-служба ОЖД.

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Комментарии (9)

McGillavry
Если за 3 года мы можем построить Крымский мост длиной в 200 км, по почему нельзя так же быстро построить путепровод, длиной в 200 метров? Местные власти больше озабочены фальсификацией выборов, чтобы а них получать по 85% голосов?
zoyd1
Уже и дню конец почти, селюкам незачем куда-то дальше и выезжать
67832738
Вы давайте там шевелитесь. Скоро дачники через Кудрово поедут т.к. Мурманка встанет. Пятница же.
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