Погибшая в ДТП кошка обошлась жителю Петербурга в 100 тысяч рублей
Петербургские судебные приставы взыскали с жителя города компенсацию морального вреда семье, пострадавшей в ДТП по его вине. В аварии погиб их домашний питомец.
Как сообщает 9 октября пресс-служба УФССП по Петербургу, в 2018 году по пути из Петергофа на дороге Стрельна — Кипень — Гатчина автомобиль, в котором ехала семья, столкнулся с машиной, выехавшей на встречную полосу. Сами они получили легкие травмы, а вот их кошка погибла.
Пострадавшие обратились в суд, потребовав компенсацию за моральный вред, и тот удовлетворил требования. 42-летний виновник аварии должен был выплатить в общей сложности 100 тысяч рублей.
Судебный пристав уведомил мужчину, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Он изучил материальное положение должника, выявил расчетные счета в банках, и необходимая сумма была списана в счет уплаты долга за моральный вред.
Всего за 8 месяцев 2020 года петербургские приставы перевели в пользу взыскателей более 14,5 миллионов рублей компенсации морального вреда, добавили в ведомстве.