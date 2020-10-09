Погибшая в ДТП кошка обошлась жителю Петербурга в 100 тысяч рублей

Петербургские судебные приставы взыскали с жителя города компенсацию морального вреда семье, пострадавшей в ДТП по его вине. В аварии погиб их домашний питомец.



Как сообщает 9 октября пресс-служба УФССП по Петербургу, в 2018 году по пути из Петергофа на дороге Стрельна — Кипень — Гатчина автомобиль, в котором ехала семья, столкнулся с машиной, выехавшей на встречную полосу. Сами они получили легкие травмы, а вот их кошка погибла.

Пострадавшие обратились в суд, потребовав компенсацию за моральный вред, и тот удовлетворил требования. 42-летний виновник аварии должен был выплатить в общей сложности 100 тысяч рублей.