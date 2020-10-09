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09.10.2020 11:16
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Погибшая в ДТП кошка обошлась жителю Петербурга в 100 тысяч рублей

Петербургские судебные приставы взыскали с жителя города компенсацию морального вреда семье, пострадавшей в ДТП по его вине. В аварии погиб их домашний питомец.

Как сообщает 9 октября пресс-служба УФССП по Петербургу, в 2018 году по пути из Петергофа на дороге Стрельна — Кипень — Гатчина автомобиль, в котором ехала семья, столкнулся с машиной, выехавшей на встречную полосу. Сами они получили легкие травмы, а вот их кошка погибла.

Пострадавшие обратились в суд, потребовав компенсацию за моральный вред, и тот удовлетворил требования. 42-летний виновник аварии должен был выплатить в общей сложности 100 тысяч рублей.

Судебный пристав уведомил мужчину, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Он изучил материальное положение должника, выявил расчетные счета в банках, и необходимая сумма была списана в счет уплаты долга за моральный вред.

Всего за 8 месяцев 2020 года петербургские приставы перевели в пользу взыскателей более 14,5 миллионов рублей компенсации морального вреда, добавили в ведомстве.

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Комментарии (7)

Karlos02
За кошечку 100 тыс отвалили, а сотруднику УР получившего ранение в голову и потратившего на лечение собственные средства всего 27 компенсировали. Может пусть кошки и служат в МэВэДэ
Елена Владимирова
Бедная кошечка. Правильно сделали, что взыскали
261847251
Бедная кошка.
Все 9 жизней исчерпала...
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