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09.10.2020 10:49
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В Петербурге продолжает снижаться смертность от COVID-19

За минувшие сутки в статистику смертности от новой коронавирусной инфекции попали более двух десятков горожан. Согласно данным с сайта «Стопкоронавирус.рф», опубликованным 9 октября, ее пополнили 22 жителя Петербурга.

Накануне, в четверг, суточный показатель смертности от коронавируса среди петербуржцев составил 25 человек. В среду — 30, во вторник — 34. При этом неделя началась с 14 летальных случаев от COVID-19 за сутки, зарегистрированных в Петербурге.

Северная столица находится на втором месте по этому показателю. Первое занимает Москва (33 смерти от коронавируса за сутки).

Всего в городе с начала пандемии скончались 3 184 человека. В России — 22 257.

Сегодня в стране зафиксирован антирекорд по количеству заболевших за сутки с начала пандемии. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (6)

261896911
Оптимистичная оптимизация
pregatus
Фонтанка, ну хорош уже анализировать динамику со дня на день, что за идиотский заголовок. Давайте возьмём количество умерших за последние 7 дней - 180 человек и за предыдущие 7 дней - 119 человек.

Так всё же "продолжает снижаться" или выросла более, чем на 50%?
Nemcoff
Все просто и понятно . У нас квоты на выздоровление.)))) Чтобы выздороветь нужно ждать пока еще 2 заболелют.
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