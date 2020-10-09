В Петербурге продолжает снижаться смертность от COVID-19

За минувшие сутки в статистику смертности от новой коронавирусной инфекции попали более двух десятков горожан. Согласно данным с сайта «Стопкоронавирус.рф», опубликованным 9 октября, ее пополнили 22 жителя Петербурга.



Накануне, в четверг, суточный показатель смертности от коронавируса среди петербуржцев составил 25 человек. В среду — 30, во вторник — 34. При этом неделя началась с 14 летальных случаев от COVID-19 за сутки, зарегистрированных в Петербурге.

Северная столица находится на втором месте по этому показателю. Первое занимает Москва (33 смерти от коронавируса за сутки).