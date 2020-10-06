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06.10.2020 10:35
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Нетрадиционная смертельная статистика по коронавирусу в Петербурге сменилась резким всплеском количества летальных исходов

34 смерти пополнили за сутки коронавирусную статистику по Петербургу. Об этом свидетельствуют свежие данные оперативного штаба, опубликованные 6 октября.

Всего в России за последние 24 часа от последствий COVID-19 умерло 188 человек. С начала пандемии — 21 663. В Северной столице общее число ковидных смертей преодолело отметку в 3 100. Петербург снова обогнал Москву по смертности, заняв первое место в трагическом рейтинге.

Накануне петербургская сводка на сайте «Стопкоронавирус.рф» отметилась нетипично низкими цифрами. В статистику попали 14 умерших пациентов.

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Комментарии (31)

dragvs
Умножайте на три.
67832738
В Москве заболевшие бесплатно получают препарат Коронавир, Ривароксабан и пульсоксиметры.
IgorИгорь
Действительно, у нас в Питере что-то странное со смертностью от злосчастного вируса. Хотелось бы услышать мнение руководителей здравоохранения города по этому поводу.
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