Нетрадиционная смертельная статистика по коронавирусу в Петербурге сменилась резким всплеском количества летальных исходов
34 смерти пополнили за сутки коронавирусную статистику по Петербургу. Об этом свидетельствуют свежие данные оперативного штаба, опубликованные 6 октября.
Всего в России за последние 24 часа от последствий COVID-19 умерло 188 человек. С начала пандемии — 21 663. В Северной столице общее число ковидных смертей преодолело отметку в 3 100. Петербург снова обогнал Москву по смертности, заняв первое место в трагическом рейтинге.
Накануне петербургская сводка на сайте «Стопкоронавирус.рф» отметилась нетипично низкими цифрами. В статистику попали 14 умерших пациентов.