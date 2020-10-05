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05.10.2020 10:43
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В Петербурге нетрадиционная смертельная статистика по коронавирусу на понедельник

В смертельную коронавирусную статистику в Петербурге на 5 октября попали 14 случаев. Об этом сообщает ресурс «Стопкоронавирус.рф».

В последний месяц по понедельникам данные о смертях от COVID-19 в Северной столице составляли 0. В этот понедельник статистика выросла, однако Петербург уступил первое место столице, где зафиксировали 27 коронавирусных смертей. Всего за сутки в России зафиксировано 117 летальных исходов.

Петербург на 5 октября преодолел важную отметку в 400 заболевших. Общее число заболевших в Петербурге составляет уже 44 765.

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Комментарии (4)

Бубнильшик
Ну не могут люди вечно бояться! Люди всегда умерали, умерают и будут умереть...
По неволе поверишь в какой-то типо массонский заговор. Похоже причина сеянья паники одна, экономическая. Добьют малый и средний бизнес, скупят остатки по дешовке... и тут все выздоровят!
193121
Сколько сделано тестов? Какой процент положительных результатов? Он увеличился или снизился?
ЛуМумба
Патологоанатомам, очевидно, отменили выходные. Давно пора работать 7 дней в неделю, люди для смерти не выбирают день недели.
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