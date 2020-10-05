В Петербурге нетрадиционная смертельная статистика по коронавирусу на понедельник

В смертельную коронавирусную статистику в Петербурге на 5 октября попали 14 случаев. Об этом сообщает ресурс «Стопкоронавирус.рф».



В последний месяц по понедельникам данные о смертях от COVID-19 в Северной столице составляли 0. В этот понедельник статистика выросла, однако Петербург уступил первое место столице, где зафиксировали 27 коронавирусных смертей. Всего за сутки в России зафиксировано 117 летальных исходов.



Петербург на 5 октября преодолел важную отметку в 400 заболевших. Общее число заболевших в Петербурге составляет уже 44 765.