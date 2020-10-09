Следственный комитет подтвердил смерть младенца родителей из Китая

Рожденный семейной парой из Китая по программе суррогатного материнства младенец умер в Гатчине. Услуги по его содержанию оказывало петербургское агентство «Наследие».



Как сообщили «Фонтанке» 9 октября в следственном управлении СК по Ленобласти, в гатчинской квартире найден мертвым пятимесячный ребенок, рожденный суррогатной матерью. Его держали до приезда родителей, граждан Китая.



«По факту смерти младенца назначена доследственная проверка», - уточнили в пресс-службе СУ СК по Ленобласти.



«Фонтанка» сообщала, что программу суррогатного материнства паре из Китая предоставило петербургское агентство «Наследие». Оно зарегистрировано в бизнес-центре на Лиговском проспекте. Владеет «Наследием» предпринимательница из Ленобласти, жительница Коммунара Елена Ионосова. Ее компания действует с 2013 года, но на рынке вспомогательных репродуктивных технологий известность не получила, сообщил «Фонтанке» близкий к крупнейшим агентствам собеседник. Телефоны «Наследия» отключены.