Следственный комитет подтвердил смерть младенца родителей из Китая
Рожденный семейной парой из Китая по программе суррогатного материнства младенец умер в Гатчине. Услуги по его содержанию оказывало петербургское агентство «Наследие».
Как сообщили «Фонтанке» 9 октября в следственном управлении СК по Ленобласти, в гатчинской квартире найден мертвым пятимесячный ребенок, рожденный суррогатной матерью. Его держали до приезда родителей, граждан Китая.
«По факту смерти младенца назначена доследственная проверка», - уточнили в пресс-службе СУ СК по Ленобласти.
«Фонтанка» сообщала, что программу суррогатного материнства паре из Китая предоставило петербургское агентство «Наследие». Оно зарегистрировано в бизнес-центре на Лиговском проспекте. Владеет «Наследием» предпринимательница из Ленобласти, жительница Коммунара Елена Ионосова. Ее компания действует с 2013 года, но на рынке вспомогательных репродуктивных технологий известность не получила, сообщил «Фонтанке» близкий к крупнейшим агентствам собеседник. Телефоны «Наследия» отключены.
Граждане Китая заключают в Петербурге сотни договоров на суррогатное материнство, писала «Фонтанка». Одним из преимуществ российского рынка может быть опция выбора пола, что запрещено законом. Почти все родители из Китая рожают через суррогатных матерей мальчиков, что очень ценится в Поднебесной.
C петербургским рынком репродукции тесно связаны фигуранты уголовного дела о торговле людьми.