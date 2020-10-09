К заседанию совета по внешней политике Дании подключилась лже-Тихановская. Прокололась на вопросе про бордели с животными
Два дня назад к онлайн-заседанию совета по внешней политике Дании планировалось подключить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Однако на связи с парламентариями около 40 минут был пранкер.
Об этом 8 октября рассказали представители парламента. Виртуальное присутствие Тихановской было запланировано, однако к моменту начала разговора якобы ее представители заявили, что камера не работает. Участники совещания удовлетворились голосом экс-кандидата в президенты Белоруссии, встреча длилась 40 минут, но потом депутаты заподозрили неладное. Bloomberg пишет, что подозрения вызвал вопрос про бордели с животными.
В парламенте отметили, что ничего секретного во время разговора сказано не было, а впредь все совещания в онлайн-формате будут проходить только с работающими камерами.
Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) не стал отрицать причастность к сорванной встрече и пообещал подробности «на следующей неделе». Ранее он вместе с Алексеем Столяровым (Лексус) уже выкладывал на YouTube видео, где они от лица Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы разыгрывали председателя Европейского парламента Давида Сассоли.