К заседанию совета по внешней политике Дании подключилась лже-Тихановская. Прокололась на вопросе про бордели с животными

Два дня назад к онлайн-заседанию совета по внешней политике Дании планировалось подключить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Однако на связи с парламентариями около 40 минут был пранкер.



Об этом 8 октября рассказали представители парламента. Виртуальное присутствие Тихановской было запланировано, однако к моменту начала разговора якобы ее представители заявили, что камера не работает. Участники совещания удовлетворились голосом экс-кандидата в президенты Белоруссии, встреча длилась 40 минут, но потом депутаты заподозрили неладное. Bloomberg пишет, что подозрения вызвал вопрос про бордели с животными.

