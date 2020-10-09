Сегодня с 19:00 на tv.fontanka.ru — «Термен-Фест»: Алексей Чижик, Владимир Волков, Tesla Boy и зарубежные звезды электронной музыки

Пятничным вечером 9 октября с 19:00 «Фонтанка» вновь будет эксклюзивно транслировать выступления артистов разных стран в рамках фестиваля электронной музыки «Термен-Фест». Подключиться к эфиру можно на странице tv.fontanka.ru или в группе «Фонтанки» «ВКонтакте».



Фестиваль посвящён 100-летию изобретения уникального музыкального инструмента — терменвокса — и назван в честь его создателя, петербуржца Льва Термена. Выступления артистов, играющих электроакустическую музыку (некоторые из них играют и на терменвоксе), дополнит медиа-арт, в том числе созданный в дополненной реальности цифровым художником.