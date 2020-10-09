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09.10.2020 10:00
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Сегодня с 19:00 на tv.fontanka.ru — «Термен-Фест»: Алексей Чижик, Владимир Волков, Tesla Boy и зарубежные звезды электронной музыки

Пятничным вечером 9 октября с 19:00 «Фонтанка» вновь будет эксклюзивно транслировать выступления артистов разных стран в рамках фестиваля электронной музыки «Термен-Фест». Подключиться к эфиру можно на странице tv.fontanka.ru или в группе «Фонтанки» «ВКонтакте».

Фестиваль посвящён 100-летию изобретения уникального музыкального инструмента — терменвокса — и назван в честь его создателя, петербуржца Льва Термена. Выступления артистов, играющих электроакустическую музыку (некоторые из них играют и на терменвоксе), дополнит медиа-арт, в том числе созданный в дополненной реальности цифровым художником.

Tesla Boy
Tesla BoyФото: предоставлено организаторами

Лайн-ап второго вечера:

19:00–20:00

Дмитрий Гурович

TÆT

Giulio Aldinucci (Италия)

Marla Goodman (США)

Andrey Svibovitch

Mark Eliyahu (Израиль)

20:00–21:00

Лидия Кавина, Алексей Чижик, Владимир Волков

Gabriel McDerment (США)

Antethic

Ark Noir (Германия)

Nicolas Canot (Франция)

21:00–21:45

Tesla Boy

Фестиваль проходит при поддержке комитета по культуре, 12+.

Tesla Boy
Tesla BoyФото: предоставлено организаторами

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