Сегодня с 19:00 на tv.fontanka.ru — «Термен-Фест»: Алексей Чижик, Владимир Волков, Tesla Boy и зарубежные звезды электронной музыки
Пятничным вечером 9 октября с 19:00 «Фонтанка» вновь будет эксклюзивно транслировать выступления артистов разных стран в рамках фестиваля электронной музыки «Термен-Фест». Подключиться к эфиру можно на странице tv.fontanka.ru или в группе «Фонтанки» «ВКонтакте».
Фестиваль посвящён 100-летию изобретения уникального музыкального инструмента — терменвокса — и назван в честь его создателя, петербуржца Льва Термена. Выступления артистов, играющих электроакустическую музыку (некоторые из них играют и на терменвоксе), дополнит медиа-арт, в том числе созданный в дополненной реальности цифровым художником.
Лайн-ап второго вечера:
19:00–20:00
Дмитрий Гурович
TÆT
Giulio Aldinucci (Италия)
Marla Goodman (США)
Andrey Svibovitch
Mark Eliyahu (Израиль)
20:00–21:00
Лидия Кавина, Алексей Чижик, Владимир Волков
Gabriel McDerment (США)
Antethic
Ark Noir (Германия)
Nicolas Canot (Франция)
21:00–21:45
Tesla Boy
Фестиваль проходит при поддержке комитета по культуре, 12+.