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08.10.2020 21:43
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«Барселона» приехала в Петербург, несмотря на коронавирус

Команда баскетбольного клуба «Барселона» прилетела в Санкт-Петербург для участия в матче Евролиги против «Зенита». Испанцы уже заселились в отель при «Сибур Арене» на Крестовском острове.

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, в отсутствие главного тренера Шарунаса Ясикявичюса и его ассистента Дарюса Масколюнаса, которые заболели коронавирусом, руководить командой будет номинально третий тренер Йонас Мачулис.

Матч «Зенит» - «Барселона» пройдет в СК «Юбилейный» в пятницу, 9 октября. Напомним, что игра была перенесена из-за болезни тренерского штаба испанской команды.

© Фонтанка.Ру

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