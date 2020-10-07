Новый БК «Зенит» - беднее и благороднее. Как петербуржцы подготовились ко встрече с баскетбольной «Барселоной»

В новом сезоне у БК «Зенит» появился легендарный спортивный директор и обновился состав. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о сине-бело-голубых баскетболистах в преддверии первого домашнего матча Евролиги против «Барселоны». Из-за вспышки коронавируса у гостей его перенесли на 9 октября, но в Петербурге все равно ждут испанцев.

«Зенит» проводит в сильнейшем баскетбольном турнире Европы – Евролиге – второй сезон. Первый из-за пандемии завершить не удалось, да о нем лучше и не вспоминать. Если вкратце: все было плохо. Есть надежда, что вторая попытка получится чуть лучше.

Руководство

Летом боссы «Зенита» приняли два стратегических решения. Во-первых, подписали новый двухлетний контракт с генеральным директором Александром Церковным. Два года назад Церковный со скандалом пришел в клуб на фоне слухов о закрытии команды. Команда, к счастью, жива до сих пор, но о других достижениях пока говорить не приходится. В сезоне 2018/19 «Зенит» впервые за четыре года остался без медалей Единой Лиги ВТБ. В Еврокубке не удалось преодолеть стадию ТОП-16, хотя до этого сине-бело-голубые дважды выходили в четвертьфинал.



Сезон 2019/20 завершился досрочно из-за пандемии, поэтому объективные оценки давать сложно. Отметим лишь, что игра петербуржцев не шла, зимой в отставку был отправлен главный тренер-тюремщик Жоан Плаза. Его сменил Хавьер Паскуаль, но ситуацию это не улучшило. К моменту досрочной остановки сезона «Зенит» шел на шестом месте в Единой лиге и на предпоследнем – в Евролиге.

В сезоне 2020/21 дела пока идут лучше - пять побед в пяти стартовых матчах, в том числе одна в Евролиге.

Во-вторых, в клуб на должность спортивного директора пришел легендарный греческий специалист Манос Пападопулос, работавший с 1991 по 2015 года спортивным директором в «Панатинаикосе», а потом перешедший на должность президента клуба. Ему удалось построить одну из самых успешных команд в истории европейского баскетбола: «Панатинаикос» при Пападопулосе выиграл шесть чемпионских титулов Евролиги (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011) и взял 19 титулов в чемпионате Греции.

- От прихода Маноса мы ждём огромный плюс в виде 30-летнего опыта одного из топовых клубов Евролиги, - прокомментировал «Фонтанке» приход греческого специалиста генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. - Он шесть раз выиграл Евролигу, находясь в руководстве клуба. С его помощью нам будет легче развиваться и расти именно как «большой» клуб.



Очередная перестройка

Состав команды вновь кардинально изменился. Ушли восемь человек (Тим Абромайтис, Алекс Ренфро, Евгений Воронов, Эндрю Альбиси, Густаво Айон, Колтон Айверсон, Антон Понкрашов, Сергей Балашов), пришли девять (Артурас Гудайстис, Кевин Пангос, Билли Барон, Игорь Вольхин, Виталий Фридзон,

Денис Захаров, Алекс Пойтресс, Кей Си Риверс, Максим Карванен). Всего же в составе команды сейчас числятся 16 человек. Болельщикам уже откровенно надоела ежегодная перестройка: каждый сезон - новые лица, новая концепция.

- Есть разные факторы влияющие на процесс формирования состава, - подчеркнул Церковный. - Мы руководствовались тренерской концепцией видения команды и тем, что в этом сезоне заранее знали, что будем играть в Евролиге. Задача была на всех позициях усилить состав. Первые игры показали, что у нас это получилось, но окончательные выводы сделает сезон. Что касается того, как добиться стабильного состава: в первую очередь мы должны стабильно выступать в одних и тех же лигах. Речь, конечно, о Евролиге: у нас нет лицензии «А», дающей право постоянно играть в Евролиге. И если нет гарантии, что следующий сезон клуб продолжит в ней, а не в Еврокубке, то порой сложно договориться о долгосрочном контракте.



Состав в этот раз действительно (по крайней мере по именам) выглядит интереснее. Особенно отметим 33-летнего Кея Си Риверса (163 матча в Евролиге, чемпион Евролиги-2015 в составе «Реал Мадрид»), 34-летнего Виталия Фридзона (195 матчей и чемпион Евролиги-2016 в составе ЦСКА) и 27-летнего Кевина Пангоса (третье место в 2018 году в Финале четырех Евролиги в составе «Жальгириса»).

Бюджет

Расходы «Зенит» по итогам сезона 2019/20 составили 1,5 млрд рублей. Это третий результат среди российских баскетбольных клубов. Больше только у ЦСКА (2,4 млрд) и у «Химок» (2,1 млрд).

- В среднем наш бюджет в этом сезоне уменьшился на 20%, - подчеркнул Церковный. - По дальнейшему говорить сложно, но перемен в худшую сторону в этом сезоне не ждём.

Для европейского баскетбола это стандартная ситуация в этом году: пандемия коронавируса ударила по всему профессиональному спорту. Игроки в разговорах с журналистами открыто признаются, что зарплаты сократились, и на прежние, докоронавирусные контракты рассчитывать уже не приходится.

