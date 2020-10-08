Фото: предоставлено организаторами

Петербургский экологический проект «Чистые игры» проведёт две игры по уборке мусора. Первая пройдёт одновременно на двух континентах — в России и США. Вторая — в Петербурге.

Межконтинентальный Кубок Чистых игр «Россия — США» состоится 10 октября. Участники будут соревноваться в уборке зелёных и прибрежных территорий одновременно в разных часовых поясах. В России акция пройдёт в Белгороде, Калининграде, Москве, Краснодаре, Орле и в Ленинградской области — Выборге и Гатчине. В США мусор будут убирать в Эпплтоне (Висконсин), Кливленде (Огайо), Ки-Бискейне (Флорида), Майами (Флорида), Нью-Йорке, Фениксе (Аризона), Питтсбурге (Пенсильвания), Сан-Франциско (Калифорния) и Вентуре (Калифорния).

«С 2014 года наши игры проходят по всему миру — от Японии до Нигерии. В последние два года мы также проводили международные турниры в регионе Балтийского моря. Кстати говоря, только что закончился Кубок Чистоты Балтийского моря — 2020, который проводился 19 сентября, во Всемирный день чистоты. Когда мы нашли возможность провести турнир, в котором участники собирают мусор одновременно, но на разных континентах, мы подумали, что это отличная идея — объединять людей, особенно в наши дни, когда нам нужно делать это на социальной дистанции», — говорит председатель организации «Чистые игры» Дмитрий Иоффе. Принять участие в Межконтинентальном Кубке могут все желающие жители перечисленных городов. Для этого просто надо зарегистрироваться, там же можно узнать все подробности игры. Также 10 октября состоится осенний Кубок Чистоты Петербурга — в восьми районах города пройдут 10 игр. К участию в этих состязаниях приглашаются все жители Северной столицы. Для этого также необходимо зарегистрироваться, выбрав удобную локацию. Соревнования пройдут в категориях «Индивидуальная», «Семейная» и «Друзья».

Организаторы отмечают, что оба кубка будут проведены с соблюдением мер предосторожности — при себе необходимо иметь маску, перчатки, а также выдерживать социальную дистанцию. «Мы считаем, что если вы проведете уборку один раз, вы будете меньше мусорить. И наша цель — привлечь на уборку как можно больше людей. Для этого мы разработали игровой формат. Наши игры — это забавный способ поговорить о серьезных проблемах. Многие люди не хотят участвовать в субботниках, так как это похоже на работу. Мы устраиваем для них праздник. Веселая игра, в которую можно играть с друзьями и семьей. Она привлекает внимание местных сообществ, городской администрации и социально ответственного бизнеса», — сказал Дмитрий Иоффе. Межконтинентальный кубок пройдёт при поддержке World Aral Region Charity. Это некоммерческая организация, которая оказывает экологическую, экономическую и культурную помощь высохшему Аральскому морю в Казахстане, поддерживая местные инициативы и повышение осведомленности о кризисе в Соединенных Штатах. В последнюю пару месяцев организация начала заниматься экологическими проектами за пределами Аральского региона.