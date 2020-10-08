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08.10.2020 17:55
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Петербуржец разбил «Порше» на Невском проспекте. Авария попала на видео

Авария с участием «Порше» парализовала движение на перекрестке Невского проспекта и улицы Марата. Полиция разбирается в правоте водителей.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 8 октября едущий по Невскому проспекту «Порше» врезался в поворачивавший с Марата автомобиль. По инерции участники столкновения задели третью машину.

По одной из версий, «Порше» проезжал на запрещающий сигнал светофора в попытке проскочить перекресток. Схему аварии рисуют сотрудники ГИБДД, автомобилисты увязли в пробке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Xodok1
Танго всегда танцуют вдвоём...
Mazzzz
И , что тут спорного?
Владислав Гольянов
"тоже россиянин"?
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