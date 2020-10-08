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08.10.2020 16:30
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МВД России объяснило нахождение Тихановской в базе разыскиваемых лиц

Министерство внутренних дел России подтвердило, что экс-кандидат на выборах в Белоруссии Светлана Тихановская находится в розыске в рамках соглашения стран СНГ.

«Ее [Светланы Тихановской] присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией», — сообщается 8 октября на сайте российского МВД.

В ведомстве подчеркнули, что никаких уголовных дел в отношении белорусского политика в России не возбуждалось.

Накануне данные белорусского оппозиционера оказались в базе разыскиваемых лиц, на что обратили внимание СМИ. Тихановская заявила, что не знала об этом. «Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России», — заметила экс-кандидат на выборах.

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