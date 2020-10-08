МВД России объяснило нахождение Тихановской в базе разыскиваемых лиц

Министерство внутренних дел России подтвердило, что экс-кандидат на выборах в Белоруссии Светлана Тихановская находится в розыске в рамках соглашения стран СНГ.



«Ее [Светланы Тихановской] присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией», — сообщается 8 октября на сайте российского МВД.