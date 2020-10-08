«Правда во лжи». Экс-чиновница Минобороны Васильева стала почётным членом Академии художеств
Экс-начальнице департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой присвоили звание почетного академика Российской академии художеств. Об этом она сообщила в социальных сетях 8 октября.
«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала Васильева.
На сайте академии сообщается, что Васильева ведёт художественную деятельность под псевдонимом EVA с 2014 года. За это время организовано более 10 её персональных выставок в Москве, Франции и Италии. Ценителям искусства представили такие экспозиции, как «Правда во лжи», «Русь», «Цветы из неволи». Работы бывшей чиновницы представлены в коллекциях Пьера Кардена, Музея современного искусства в Гибеллине, епархиального музея в Кальтаджироне, а также в частных собраниях современного искусства.
Справка
В 2012 году главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву задержали по обвинению в коррупции. В 2015 году она была осуждена за мошенничество и легализацию средств, полученных от продажи имущества предприятия «Оборонсервис», которое находилось в подчинении министерства. Ее приговорили к пяти годам колонии, но уже через 34 дня она была условно-досрочно освобождена. Бывший министр обороны также оказался под следствием, но дело было закрыто, так как он попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции РФ.