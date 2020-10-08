Европейские страны подписали совместный контракт на закупку американского лекарства от COVID-19

Евросоюз и ряд не входящих в него стран подписали совместный контракт на закупку американского лекарства для лечения коронавируса. Объёма хватит на 500 тысяч пациентов. Об этом 8 октября сообщает Еврокомиссия.

Согласно рамочному соглашению с фармацевтической компанией из США Gilead, страны ЕС, страны ЕЭЗ, Норвегия, Исландия, Великобритания, а также Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Косово, Босния и Герцеговина смогут закупать препарат напрямую. Сумма контракта составляет 70 млн евро, закупка финансируется через Инструмент экстренной поддержки ЕС.