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08.10.2020 14:36
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Европейские страны подписали совместный контракт на закупку американского лекарства от COVID-19

Евросоюз и ряд не входящих в него стран подписали совместный контракт на закупку американского лекарства для лечения коронавируса. Объёма хватит на 500 тысяч пациентов. Об этом 8 октября сообщает Еврокомиссия.

Согласно рамочному соглашению с фармацевтической компанией из США Gilead, страны ЕС, страны ЕЭЗ, Норвегия, Исландия, Великобритания, а также Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Косово, Босния и Герцеговина смогут закупать препарат напрямую. Сумма контракта составляет 70 млн евро, закупка финансируется через Инструмент экстренной поддержки ЕС.

«На данном этапе Veklury (ремдесивир) является единственным лекарством с условной регистрационной лицензией в ЕС для лечения пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде», — говорится в сообщении.

В августе ЕС и Великобритания уже подписывали рамочное соглашение о поставке 33 380 курсов лечения. Как поясняет ЕК, совместные закупки помогают обеспечить бесперебойность поставок.

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Комментарии (3)

Brit
Между тем, в Китае уже провели повальную скрытую вакцинацию населения и ковида там попросту нет.
Cashmare
т.е. курс на одного - порядка 13 тыр, я правильно понимаю?
mynine
Да, на сегодня это единственное в мире лекарство имеющее положительный эффект при лечении ковида. А вот выпущенный с помпой в России дорогущий фавипиравир мало того что имеет очень опасные побочные явления, так еще и не лечит (
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