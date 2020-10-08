Стали известны подробности ДТП, произошедшего на пешеходном переходе в Петроградском районе Петербурга. Сбитого ребенка с травмами доставили в больницу.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 11:30 у дома 6 по Аптекарской набережной. По предварительным данным, 38-летняя женщина, управляя автомобилем Opel Vectra, сбила в зоне регулируемого пешеходного перехода 11-летнего мальчика.

В результате ребенок получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку. Очевидцы сообщали, что мальчик ехал по «зебре» на самокате на зеленый свет, а «Опель» поворачивал направо.