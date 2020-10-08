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08.10.2020 14:31
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Мальчика, сбитого на самокате на Аптекарской набережной, госпитализировали

Стали известны подробности ДТП, произошедшего на пешеходном переходе в Петроградском районе Петербурга. Сбитого ребенка с травмами доставили в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 11:30 у дома 6 по Аптекарской набережной. По предварительным данным, 38-летняя женщина, управляя автомобилем Opel Vectra, сбила в зоне регулируемого пешеходного перехода 11-летнего мальчика.

В результате ребенок получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку. Очевидцы сообщали, что мальчик ехал по «зебре» на самокате на зеленый свет, а «Опель» поворачивал направо.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13911288" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13911288" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13911288" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13911288" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Иван Кадачигов
Женщина 38 лет очень деловая и занятая, решает за рулем параллельно много вопросов по телефону и СМС, когда ей следить за дорожной обстановкой. В последнее время очень много таких деловых ледей ездит по городу.
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