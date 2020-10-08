Мальчик на самокате попал под машину на «зебре» на Аптекарской набережной
Ребенок пострадал в ДТП в Петроградском районе Петербурга утром 8 октября. Мальчик попал под колеса автомобиля, передвигаясь на самокате.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Аптекарской набережной и улицы Чапаева автомобиль Opel сбил мальчика на пешеходном переходе. По словам очевидцев, ребенок ехал по «зебре» на самокате на зеленый сигнал светофора, а автомобиль поворачивал.
«Ребёнок жить будет, ждут скорую», — пишут в группе.
По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе места ДТП затруднено.
Накануне вечером во Всеволожском районе Ленобласти под машину попала женщина-пешеход. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 21 часа на 1-м километре автодороги Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск. По предварительным данным, 51-летний мужчина на автомобиле KIA Spectra сбил 46-летнюю женщину, перебегавшую дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате потерпевшая скончалась на месте.