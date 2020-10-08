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08.10.2020 13:34
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Нарышкин: Германия что-то скрывает в деле Навального, а обвинения против России — «тупая русофобская пропаганда»

Директор Службы внешней разведки рассказал об имеющихся у Москвы подтверждениях отсутствия токсичных веществ в организме Навального во время его нахождения в России 8 октября 2020 года.

Директор Службы внешней разведки России прокомментировал дело Навального и посетовал на нежелание Германии предоставлять информацию.

«Я констатирую, что Генпрокуратура РФ дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю. Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — цитирует 8 октября выступление Сергея Нарышкина ТАСС.

По его словам, заявления о том, что за отравлением оппозиционера стоит Россия, являются «тупой русофобской пропагандой». Он подчеркнул, что у Москвы есть подтверждения отсутствия токсичных веществ в организме политика во время его нахождения в РФ.

«У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального», — резюмировал глава СВР.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

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Комментарии (17)

260657101
Нарышкин, два вопроса, почему не отдаете одежду Навальному в которой он был в момент госпитализации в Омске и почему ему не предоставляют результаты обследований и анализов которые ему делали в Омске? Ну и риторический, почему российские оф. власти и администраторы от омской медицины говорят каждый свою версию, от алкоголя и диет, до "себя сам отравил".
Dimitry Antonov
До чего забавное заявление!
Глава СВР рассказывает о том, что не выявлено внутри страны, хотя, если не ошибаюсь, внутренние дела - это компетенция МВД и ФСБ.
И заявляет, что Германия что-то скрывает. Может быть, кто-нибудь расскажет главе СВР, что там Германия скрывает? Или он ждёт более точную информацию от источников на нашем ТВ, например, от Соловьёва или Киселёва, что именно немцы скрывают? Ссылки на русофобскую пропаганду от руководителя элитарной спецслужбы просто неуместны. Профнепригодность, какая-то.
wasya
Очень верное определение - тупая русофобская пропаганда!
А кстати, где знаменитые труселя наваленного, на которых якобы обнаружены были следы новичка?)) Сам Олеша говорил что его совершенно голым вывезли в Германию)
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