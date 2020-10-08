Нарышкин: Германия что-то скрывает в деле Навального, а обвинения против России — «тупая русофобская пропаганда»

«Я констатирую, что Генпрокуратура РФ дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю. Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — цитирует 8 октября выступление Сергея Нарышкина ТАСС.

Директор Службы внешней разведки рассказал об имеющихся у Москвы подтверждениях отсутствия токсичных веществ в организме Навального во время его нахождения в России 8 октября 2020 года.

По его словам, заявления о том, что за отравлением оппозиционера стоит Россия, являются «тупой русофобской пропагандой». Он подчеркнул, что у Москвы есть подтверждения отсутствия токсичных веществ в организме политика во время его нахождения в РФ.

«У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального», — резюмировал глава СВР.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.