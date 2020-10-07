Смольный перетасует полтора миллиарда в дорожном строительстве. Городские деньги снимают с Лиговского путепровода после подарка из Москвы

Документ опубликован 7 октября. Как говорится в пояснительной записке, таким образом перераспределяется 1,4 млрд рублей; это связано с фактическим ходом работ и уточнением финансирования со стороны заказчика. На 520 млн в текущем году уменьшается финансирование Лиговского путепровода, теперь в этой строчке остается 650 млн. Причина — выделение средств из федерального бюджета, которое позволяет высвободить городские деньги.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал проект постановления о перераспределении средств на адресную инвестиционную программу в 2020 году. В выигрыше — Петрозаводское шоссе.

С 294 млн до 194 млн сокращается финансирование обхода Красного Села — а именно путепровода на пересечении с ул. Свободы. На строительстве Южной улицы в Лахте оставляют 90 млн рублей, перенеся 60 млн на 2021-й «в связи с непредоставлением фронта работ АО «Интер РАО-Электрогенерация». Более 100 млн снимают с Южно-Волхонской дороги, почти обнуляется 55-миллионная строчка на продолжение улицы Грибоедова от Львовской до Фронтовой. Более чем на 400 млн «похудело» проектирование новых объектов.

При этом 100 млн добавляют на второй этап обхода Красного Села (от пр. Ленина до Кингисеппского шоссе), 250 млн — на продолжение Софийской улицы. По 450 млн дополнительно направляют на подключение Лахта Центра за счет двух съездов к Приморскому шоссе и ул. Савушкина и на второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе. Еще 103 млн — на Московско-Дунайскую развязку.

В ходе весенней корректировки бюджета была значительно сокращена адресная инвестиционная программа КРТИ. Дорожное строительство сократили с 12 млрд до 8,9 млрд рублей.