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05.10.2020 18:10
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1 млрд рублей на Лиговский путепровод выделит федеральный бюджет

Федеральный бюджет намерен направить 1 миллиард рублей Петербургу на завершение работ по реконструкции Лиговского путепровода. Ранее предполагалось, что город даст на это 2,8 млрд в 2021 году.

Как сообщил 5 октября аппарат вице-губернатора Максима Соколова, соответствующее правительственное постановление подписано еще в сентябре. Деньги уйдут в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

«В настоящий момент генеральная подрядная организация ООО «СК «Орион плюс» выполняет работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе, по возведению гидроизоляции и покрытия путепровода первой очереди, по установке фундаментов для шумозащитных экранов, а также обустройству ливневой канализации, — добавляют чиновники. — На финальной стадии находятся работы по выносу инженерных сетей. Степень готовности объекта составляет 30%. До конца года планируется переключение движения на построенный путепровод первой очереди».

Напомним, срок завершения реконструкции путепровода — 30 октября 2021 года. В проекте городского бюджета на эти цели заложено еще 2,8 млрд рублей. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как реконструкция путепровода в рамках работ на трассе «Нарва» превратилась в долгострой. Это было связано с трудным финансовым положением предыдущего подрядчика — ЗАО «Пилон». О том, какие еще планы у города на федеральное софинансирование, — читайте в материале «Фонтанки».

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