1 млрд рублей на Лиговский путепровод выделит федеральный бюджет

Федеральный бюджет намерен направить 1 миллиард рублей Петербургу на завершение работ по реконструкции Лиговского путепровода. Ранее предполагалось, что город даст на это 2,8 млрд в 2021 году.

Как сообщил 5 октября аппарат вице-губернатора Максима Соколова, соответствующее правительственное постановление подписано еще в сентябре. Деньги уйдут в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

«В настоящий момент генеральная подрядная организация ООО «СК «Орион плюс» выполняет работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе, по возведению гидроизоляции и покрытия путепровода первой очереди, по установке фундаментов для шумозащитных экранов, а также обустройству ливневой канализации, — добавляют чиновники. — На финальной стадии находятся работы по выносу инженерных сетей. Степень готовности объекта составляет 30%. До конца года планируется переключение движения на построенный путепровод первой очереди».