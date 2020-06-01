Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

Группа компаний «Возрождение» сообщила Законодательному собранию Петербурга о срыве крупнейшего контракта дорожной отрасли города. Бизнесмены не согласны с решением профильного комитета правительства фактически аннулировать финансирование строительства Московско-Дунайской развязки. В документе есть упоминание о суде.

По информации «Фонтанки», в конце прошлой недели бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга получил письмо от строительной компании «Возрождение». В нём сообщается о несогласии с урезанием финансирования на 2020 год по госконтракту на строительство развязки на Московском шоссе и Дунайском проспекте. В частности, в обращении подчеркивается: «… мы официально информируем вас о том, что предложение по фактическому критическому/запретительному уменьшению лимита (сокращение на 95 %) было направлено в ЗакС чиновниками КРТИ на основе субъективного мнения Заказчика, без какого-либо обсуждения с нами как со стороной Государственного контракта».

ЗакС Петербурга 3 июня во втором чтении (первое прошло 20 мая) рассмотрит поправку губернатора Беглова к проекту закона о корректировке бюджета. Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн. При этом срок окончания работ по контракту — в декабре 2023 года. «Возрождение» настаивает, что уведомление о секвестре оказалось ультимативным: «… считаем действия КРТИ незаконными и несправедливыми. Просим вас в рамках обсуждения поправок в бюджет 2020–2021 рассмотреть наше обращение…». В документе видна и тема будущего: «годовые лимиты являются существенным условием договора и могут быть изменены только по двустороннему согласию, либо через суд». Что касается бюджета Петербурга, то его доходная часть урезается более чем на 100 млрд, соответственно, снижается и расходная. Наиболее болезненно секвестр коснётся объектов, где заказчиком выступает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) — с 25,9 млрд рублей срезали 8. Так, компания «АБЗ-Дорстрой» может недосчитаться траншей на второй этап строительства обхода Красного Села, с 607 до 180 млн. Компания «Буер» может лишиться финансирования на 321 млн. Для «ВАД» минус грозит 714 миллионами.