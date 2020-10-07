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07.10.2020 16:22
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Российские миллиардеры стали богаче на 20%. Больше всего к 2020 году выросли доходы предпринимателей из сферы технологий и медицины

Состояние российских миллиардеров увеличилось почти на 20% по сравнению с 2019 годом и достигло $467,6 млрд. Рост к уровню 2009 года составил почти 80%. Такие данные приводятся в докладе «Billionaires Insights 2020», подготовленном аналитиками швейцарского банка UBS и консалтинговой компании PwC и опубликованном 7 октября.

Согласно исследованию, общее состояние всех миллиардеров мира за последние два с половиной года увеличилось на 19,1%, до $10,2 трлн, достигнув нового исторического максимума. Предыдущий рекорд был зафиксирован в конце 2017 года, когда состояние самых богатых людей мира составило $8,9 трлн. При этом количество миллиардеров с тех пор увеличилось с 2158 до 2189 человек.

Авторы доклада обращают внимание на поляризацию состояний миллиардеров. Новаторы и революционеры в бизнесе внедряют технологии, становятся лидерами «сегодняшней экономической революции», другие предприниматели из-за технологических, социальных и экологических изменений теряют богатство. За 2018, 2019 и первые семь месяцев 2020 года вперед вырвались бизнесмены, работающие в сферах технологий, промышленности и здравоохранения.

Пандемия коронавируса, по мнению аналитиков, ускорила эту поляризацию. В апреле — июле 2020 года состояние миллиардеров из технологических отраслей выросло на 41,1%, медицинских — на 36,3%, а промышленников — на 44,4%. Меньше всего выросло состояние миллиардеров, имеющих отношение к финансовым сервисам (12,8%) и недвижимости (12,9%).

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Комментарии (4)

iphonedimona
Злые вы все, нет чтобы порадоваться за талантливых людей...
263802431
Мда... Одна новость за другой... Совпадение? Не думаю...
16:26
На лечение петербуржцев с коронавирусом ушло более 6 млрд рублей из фонда ОМС
16:22
Российские миллиардеры стали богаче на 20%. Больше всего к 2020 году выросли доходы предпринимателей из сферы технологий и медицины
kuk-vasyusha
кому ковид и отец родной)))
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