Российские миллиардеры стали богаче на 20%. Больше всего к 2020 году выросли доходы предпринимателей из сферы технологий и медицины

Состояние российских миллиардеров увеличилось почти на 20% по сравнению с 2019 годом и достигло $467,6 млрд. Рост к уровню 2009 года составил почти 80%. Такие данные приводятся в докладе «Billionaires Insights 2020», подготовленном аналитиками швейцарского банка UBS и консалтинговой компании PwC и опубликованном 7 октября.



Согласно исследованию, общее состояние всех миллиардеров мира за последние два с половиной года увеличилось на 19,1%, до $10,2 трлн, достигнув нового исторического максимума. Предыдущий рекорд был зафиксирован в конце 2017 года, когда состояние самых богатых людей мира составило $8,9 трлн. При этом количество миллиардеров с тех пор увеличилось с 2158 до 2189 человек.