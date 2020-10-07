Итальянцев обязали носить маски на улицах под угрозой серьёзного штрафа. Режим ЧС продлён до конца года

По всей Италии вводится обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе. Пакет ограничительных мер Совет министров республики одобрил в среду, 7 октября, а также продлил режим ЧС до 31 декабря, сообщает La Repubblica.

В маске человек должен быть везде, где может столкнуться с людьми, с которыми не живёт вместе. За невнимательность или намеренное игнорирование требования нарушителю грозит штраф от 400 до 1000 евро.

Список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция, пополнили Голландия, Бельгия и Англия. Ранее в него вошли Хорватия, Греция, Мальта, Испания и семь регионов Франции.