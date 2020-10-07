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07.10.2020 15:09
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Заксобрание объявило благодарность главе Госпиталя ветеранов войн Максиму Кабанову за борьбу с COVID-19. Депутаты разделились во мнениях — стоит ли

Депутаты парламента Петербурга на заседании 7 октября большинством голосов объявили благодарность сотрудникам Александровской больницы и руководителю Госпиталя ветеранов войн Максиму Кабанову. Трансляция мероприятия ведется на сайте городского парламента.

Благодарность за значительный личный вклад в борьбу с коронавирусом объявили сотрудникам Александровской больницы заведующей отделением Наталье Заярко, старшей медсестре Наталье Кудрявцевой, главврачу Юрию Линцу. Этот документ депутат приняли без дискуссий, ни один парламентарий не проголосовал против.

Благодарность также объявили начальнику Госпиталя ветеранов войн Максиму Кабанову, что вызвало жаркие дискуссии в ЗакСе. «Я понимаю тех депутатов, которые давно сотрудничают с госпиталем, помогают ему, потому что это большое учреждение, оно выполняет важную социальную функцию. Но в нынешних условиях, при вскрывшихся обстоятельствах в рамках борьбы с коронавирусом и личного бэкграунда господина Кабанова, по меньшей мере преждевременно, скорее всего, вообще невозможно объявлять благодарность Законодательного собрания», — заявил справоросс Алексей Ковалев.

Он напомнил, что у него есть ответ Генпрокуратуры, которая обратилась в Следственный комитет с просьбой провести доследственную проверку по фактам гибели людей и медработников в госпитале. И констатировал, что «замглавы ГВВ [Руслан] Дмитришен вернулся после заграничной командировки, не выполнил требование о самоизоляции, пришел на работу, больной коронавирусом, в результате чего заболело огромное количество медработников».

Депутат Сергей Трохманенко из фракции Партии Роста, в свою очередь, «всецело поддержал проект решения» о награждении Кабанова и его коллег. «Эти люди были на передовой борьбы с той инфекцией, с которой никто не знал, как бороться», — прокомментировал он. Его поддержала и глава фракции Оксана Дмитриева.

Аналогичная благодарность была выражена медсестре госпиталя Елене Фаткичевой и завотделением Анне Мишутовой. Ни один депутат не высказался против.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

bombaleilo
За маски на которых с рэпером поплясали🤗🤣👍
mix.mix_leero
Согласен с Алексеем Ковалёвым. Кабанов - негодяй.
Одна история с очень сомнительной миллиардной закупкой защитных костюмов по завышенной вдвое цене в апреле этого года очень хорошо его характеризует.
Депутаты мягко говоря не объективные.
Sibir_5e4d67bbb7aea
А они золотую медальку у главрвача Покровской больнички не хотели бы забрать?
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