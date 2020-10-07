Петербурженки Сильва и Лорена не избежали судимости за шубное мошенничество, но останутся на свободе

Луиза Домбровская и Виктория Политаева признаны судом в Петербурге виновными в крупном мошенничестве. Пенсионерка отдала им накопленное, причем девушки было настолько убедительны, что получили даже больше, чем они просили.



О приговоре 7 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Девушки купили в Москве пять шуб и повезли их в Северную столицу. На Сенной площади они нашли женщину, которой и рассказали заранее придуманную байку — якобы они гражданки Болгарии Сильва и Лорена, шубы надо сдать в «Снежную Королеву», там им за них обещали 900 тысяч. Но, по условиям договоренностей с магазином, сдавать должен человек с российским паспортом, для чего им и нужна петербурженка. Женщина в историю поверила, а находясь у машины «иностранок», стала слушателем разговора, в котором им встречу перенесли на следующий день. Тогда мошенницы предложили женщине купить у них шубы значительно дешевле, за 350 тысяч, и получить всю обещанную магазином сумму самой — задерживаться на сутки они не могли. Петербурженка согласилась и настолько прониклась судьбой иностранок, что сняла и отдала сразу полмиллиона. Благодарные девушки уехали, женщина с шубами отправилась домой. Там выяснилось сперва, что качество меха сомнительное, а затем в «Снежной королеве» огорошили, что таким образом товар не закупают.