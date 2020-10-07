За третий квартал в Петербурге купили на 50% больше жилья в новостройках — спрос подогревает льготная ипотека

Без льготной ипотеки рынку бы не удалось выйти на высокие показатели продаж — напротив, наблюдалось бы снижение спроса, отмечают эксперты. Если программу льготной ипотеки продлят, то итоговые объемы продаж за 2020 год могут приблизиться к прошлогодним показателям — около 4,3 млн кв. м.

В третьем квартале 2020 года на первичном рынке жилья Петербурга и пригородов реализовано на 48% больше жилья, чем во втором квартале — 1,2 млн кв. м. Рост относительно аналогичного показателя прошлого года составил на 22%, сообщают в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость».

— Льготная ипотека не только помогла преодолеть апрельское снижение спроса, связанное с периодом самоизоляции, но и вывела третий квартал в плюс по сравнению с прошлым годом, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Сегодня это драйвер первичного рынка. С начала года продано 3,1 млн кв. м жилья, что сопоставимо с продажами за 9 месяцев 2019 года (3,2 млн кв. м).

В третьем квартале аналитики также отметили активизацию застройщиков по выводу на рынок новых проектов и очередей. Объем нового предложения вернулся к средним значениям и составил 1,1 млн кв. м. По словам Ольги Трошевой, с начала года этот показатель достиг 2,1 млн кв. м, что с учетом весеннего сокращения нового предложения на 35–38% ниже уровня аналогичных периодов 2017–2019 годов.

В целом в Консалтинговом центре отмечают, что объем предложения на рынке начал сокращаться еще во втором полугодии прошлого года в связи с высоким спросом и снижением вывода новых объектов после перехода на эскроу-счета. На текущий момент предложение составляет 3,2 млн кв. м — сокращение составило 11% за третий квартал, 31% (-1,4 млн кв. м) по сравнению с 9 месяцами прошлого года и 27% — с начала года (-1,2 млн кв. м).