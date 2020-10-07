«Иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию». Путин считает, что смог сохранить человеческие качества

Президент России Владимир Путин заявил, что за годы нахождения главой государства сумел сохранить человеческие качества, хотя порой ему казалось, что он «превращался в функцию».



«И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», — сказал президент в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», финальная серия которого опубликована 7 октября.



Российский лидер рассказал, что его университетские друзья говорят, что он практически не поменялся. «Им виднее со стороны», — сказал президент.

