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07.10.2020 10:00
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«Иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию». Путин считает, что смог сохранить человеческие качества

Президент России Владимир Путин заявил, что за годы нахождения главой государства сумел сохранить человеческие качества, хотя порой ему казалось, что он «превращался в функцию».

«И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», — сказал президент в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», финальная серия которого опубликована 7 октября.

Российский лидер рассказал, что его университетские друзья говорят, что он практически не поменялся. «Им виднее со стороны», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин рассказал об ответственности, которую будучи «четвертой властью» должны нести СМИ, чтобы не превратиться в «банду, которая обслуживает корпоративные и частные интересы».

Агентство отмечает, что финальная серия интервью приурочена к дню рождения главы государства. 7 октября 2020 года Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

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Комментарии (3)

261912761
Давно уже интеграл, обслуживающий интересы свои личные и ближайшего окружения-банды
roslyackov.konstantin
Льстит, хитрецы. А некоторые, наверно, утверждают, что стал даже лучше, гораздо больше стало "человеческих качеств". Хотя интересно знать, какие ещё качества, кроме человеческих, у него есть.
kоt-obormot
Он очень здорово ошибается.
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